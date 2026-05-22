Dysfonction érectile : au-delà du Viagra, les nouvelles pistes de la science
par Franklin Calazana, Ph.D student, psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
David Lafortune, Professor, Department of sexology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Éliane Dussault, Researcher and lecturer, Sexology, Université du Québec à Montréal (UQAM)
La prise en charge de la dysfonction érectile évolue : d’approches limitées et auto-déclarées vers des soins plus personnalisés et centrés sur le patient.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 22 mai 2026