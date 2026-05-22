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Observatoire des droits humains

Coupe du monde de football : quel échange culturel dans l’Amérique de Trump ?

par Chuka Onwumechili, Professor of Communications, Howard University
Le football reste un puissant vecteur d'unité culturelle. Le durcissement des politiques migratoires et la hausse des coûts risquent d’en empêcher l’accès aux fans.La Conversation


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