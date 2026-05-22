Comment fonctionnent les climatiseurs et pompes à chaleur ? L’éclairage de la thermodynamique

par Alexandre Malley-Ernewein, Maître de Conférence au CETHIL (Centre d'Energétique et de Thermique de Lyon - UMR5008), Université Claude Bernard Lyon 1

Eric Peyrol, chercheur, Université Claude Bernard Lyon 1

Jocelyn Bonjour, Professeur des universités au CETHIL (UMR5008), INSA Lyon – Université de Lyon