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Observatoire des droits humains

L’opinion publique est-elle favorable à la régularisation des personnes sans papiers ?

par Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège
Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège
Une étude conduite en Belgique montre que l’opinion est majoritairement favorable à la régularisation des personnes sans papiers, à condition qu’elles travaillent.La Conversation


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