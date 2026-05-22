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Observatoire des droits humains

RD Congo : La répression accrue et l’impunité, préoccupations majeures en matière de droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le directeur exécutif de Human Rights Watch, Philippe Bolopion (a gauche), et la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, à Kinshasa, le 21 mai 2026. © 2026 Prime Ministers Office, CELCOM & CNTIC (Kinshasa) – Le directeur exécutif de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, a exhorté les hauts responsables congolais à respecter la liberté d’expression, à mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et à garantir l’obligation de rendre des comptes pour les abus, lors de sa visite en République démocratique du Congo du…


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© Human Rights Watch -
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