Soudan. Le commandant des FAR « Abu Lulu » doit être retiré immédiatement du champ de bataille sur fond d’allégations de crimes de guerre

par Amnesty International

Le commandant des Forces d’appui rapide (FAR) connu sous le nom d’« Abu Lulu », qui serait retourné sur le champ de bataille au Soudan, doit être renvoyé de leurs rangs immédiatement, a déclaré Amnesty International le 19 mai 2026. Le commandant des Forces d’appui rapide (FAR) Al Fatih Abdallah Idris, connu sous son pseudonyme « Abu Lulu », aurait été […] The post Soudan. Le commandant des FAR « Abu Lulu » doit être retiré immédiatement du champ de bataille sur fond d’allégations de crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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