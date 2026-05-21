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Observatoire des droits humains

Afghanistan : l’ONU dénonce une nouvelle loi sur la séparation conjugale

Les Talibans franchissent un nouveau seuil dans l’atteinte aux droits des Afghanes avec un décret qui ouvre la voie au mariage des enfants et considère le silence d’une fille pubère comme un consentement au mariage, selon l’ONU. La Mission de l’ONU en Afghanistan dénonce un texte « profondément préoccupant », illustrant un durcissement accru des restrictions imposées aux femmes et aux filles.


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© Nations Unies -
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