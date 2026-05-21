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Observatoire des droits humains

Construire la ville intelligente : promesses, écueils et priorité à l’humain

Des réseaux de transport alimentés par l’intelligence artificielle (IA) aux jumeaux numériques, en passant par des parcs conçus pour résister aux inondations, les villes adoptent la technologie à une échelle sans précédent. Mais alors que l’innovation s’accélère, les experts préviennent que l’inclusion, la confiance et la sécurité seront déterminantes pour savoir qui en bénéficiera réellement.


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© Nations Unies -
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