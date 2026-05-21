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La santé du cerveau : une priorité pour les pays du G7

par Guy Rouleau, Professor in the Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University
Alors que la population des pays du G7 vieillit, nous devons investir dans la recherche scientifique ouverte et collaborative afin d’optimiser la santé cérébrale de chaque citoyen.La Conversation


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