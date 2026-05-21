Face aux entreprises privées qui se ruent vers les étoiles, une gouvernance internationale de l’espace devient indispensable
par Peter Brown, Professor in Physics and Astronomy, Western University
L’espace proche de la Terre devient de plus en plus encombré. Collisions, pollution lumineuse, impacts sur l’astronomie et sur l’atmosphère : pour les scientifiques du G7, il devient urgent de fixer des limites avant d’atteindre un point de bascule.
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- jeudi 21 mai 2026