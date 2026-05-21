Le Conseil de sécurité alarmé par l’aggravation des attaques contre les civils dans les conflits

Le Conseil de sécurité s'est réuni mercredi à New York pour son débat public annuel sur la protection des civils dans les conflits armés, dans un contexte de préoccupations croissantes face à l’augmentation du nombre de victimes civiles, aux attaques contre les travailleurs humanitaires et aux destructions massives de logements et d’infrastructures essentielles dans les conflits à travers le monde. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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