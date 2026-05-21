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Ebola en RDC : les agences de l’ONU se mobilisent pour contenir la propagation du virus Bundibugyo

Face à la recrudescence des cas d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, les agences humanitaires des Nations Unies intensifient leur riposte. Acheminement de matériel médical, équipements de protection et renforcement des capacités d’urgence : l’ONU tente de freiner la propagation du virus Ebola Bundibugyo.


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© Nations Unies -
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