La présidente du CICR : « Nous ne pouvons plus faire comme si ce qui se passe sous nos yeux dans les zones de conflit était conforme au droit »

Discours prononcé par Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, lors du débat public du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur la protection des civils dans les conflits armés – 20 mai 2026, New York

Lire l'article complet © Comité international de la Croix-Rouge - jeudi 21 mai 2026