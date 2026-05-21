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La présidente du CICR : « Nous ne pouvons plus faire comme si ce qui se passe sous nos yeux dans les zones de conflit était conforme au droit »

Discours prononcé par Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, lors du débat public du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur la protection des civils dans les conflits armés – 20 mai 2026, New York


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© Comité international de la Croix-Rouge -
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