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Observatoire des droits humains

Comment les communautés d’arbres façonnent le fonctionnement souterrain des forêts européennes

par Ludovic Henneron, Maître de Conférences en écologie, Université de Rouen Normandie
David Wardle, Professor at Department of Ecology, Environment and Geoscience, Umeå University
Paul Kardol, Professor, Division of Forest Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences
Stephan Hattenschwiler, Directeur de recherche CNRS. Directeur du département "Ecologie Fonctionnelle", Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Ce qui profite aux arbres en surface ne profite pas toujours au réseau trophique souterrain, peuplé de microbes et d’une faune détritivore, herbivore ou carnivore.La Conversation


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