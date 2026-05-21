Comment les communautés d’arbres façonnent le fonctionnement souterrain des forêts européennes

par Ludovic Henneron, Maître de Conférences en écologie, Université de Rouen Normandie

David Wardle, Professor at Department of Ecology, Environment and Geoscience, Umeå University

Paul Kardol, Professor, Division of Forest Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences

Stephan Hattenschwiler, Directeur de recherche CNRS. Directeur du département "Ecologie Fonctionnelle", Centre national de la recherche scientifique (CNRS)