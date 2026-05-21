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Gaza : Israël restreint l'aide humanitaire et tue des civils pendant le cessez-le-feu

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des camions transportant des fournitures d’aide humanitaire étaient garés parmi les décombres au poste-frontière de Kerem Abu Salem, située à la frontière entre Israël et le sud-est de la bande de Gaza (non loin de Rafah et de Khan Younis), le 12 octobre 2025. © 2025 Omar al-Qatta / AFP via Getty Images (Beyrouth, 19 mai 2026) – Les infrastructures humanitaires qui permettent de maintenir la vie à Gaza sont toujours en grand danger plus de six mois après l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2025, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Alors que le Conseil…


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© Human Rights Watch -
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