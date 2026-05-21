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TotalEnergies face à l’administration Trump : quand l’abandon de l’éolien offshore devient une monnaie d’échange

par Wissem Ajili Ben Youssef, Professeur associé en Finance, EM Normandie
TotalEnergies a renoncé à deux projets éoliens offshore aux États-Unis, contre des promesses d’investissements de l’administration Trump. Au risque d’écorner la crédibilité de ses engagements ESG.La Conversation


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