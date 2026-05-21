Le « verrouillage carbone », ou pourquoi les majors pétrolières comme Shell renoncent à leurs projets de décarbonation
par Fernanda Arreola, Professor of Strategy and Entrepreneurship, ESSCA School of Management
Greg Unruh, Associate Professor, School of Integrative Studies, George Mason University
Pablo del Río González, Investigador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Des grands groupes pétroliers peuvent-ils accomplir leur transition énergétique ? Derrière les difficultés, on retrouve la notion centrale de verrouillage carbone.
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- jeudi 21 mai 2026