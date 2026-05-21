Le « verrouillage carbone », ou pourquoi les majors pétrolières comme Shell renoncent à leurs projets de décarbonation

par Fernanda Arreola, Professor of Strategy and Entrepreneurship, ESSCA School of Management

Greg Unruh, Associate Professor, School of Integrative Studies, George Mason University

Pablo del Río González, Investigador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)