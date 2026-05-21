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Observatoire des droits humains

Patrice Talon au Bénin : le legs contrasté d’une décennie de “rupture”

par Narcisse Martial Yèdji, Sociologue politiste et enseignant-chercheur, University d'Abomey-Calavi de Bénin
Né dans la ville historique de Ouidah (Bénin) en 1958, Patrice Talon apparaît comme le produit d’une trajectoire sociale marquée par une forte ascension dans le monde des affaires. Président, il a dirigé le pays d’avril 2016 à mai 2026. Le 24 mai, il passera le témoin à son successeur et ancien ministre des Finances, Romuald…La Conversation


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