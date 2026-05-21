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Observatoire des droits humains

Pourquoi la profusion de cartes ne nous aide pas forcément à être mieux informés

par Carl Bethuel, Docteur en géographie, Université Rennes 2
C’est un des paradoxes de notre époque. Satellites, drones et IA permettent de cartographier le monde de façon inédite. Pourtant, les cartes d’un même endroit montrent souvent des réalités différentes.La Conversation


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