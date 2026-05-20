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Observatoire des droits humains

Le recul du télétravail accentue les inégalités d’accès pour les personnes ayant des incapacités

par Alexandra Lecours, Professeure titulaire, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Le retour au présentiel ne pose pas seulement une question d’organisation des bureaux, mais aussi d’accès au travail pour des personnes avec des incapacités.La Conversation


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