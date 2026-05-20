Libéria : Les frais de scolarité entravent l’accès des enfants à l’éducation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des élèves suivaient un cours dans une salle de classe d’une école secondaire située dans le comté de Bong, dans le nord du Libéria, en janvier 2026. © 2026 Human Rights Watch (Monrovia, le 20 mai 2026) – Les frais d’inscription et d'autres coûts liés à la scolarisation dans les écoles publiques du Libéria constituent un obstacle majeur à l’éducation, contraignant de nombreux enfants à retarder leur inscription, à manquer l’école ou à abandonner complètement leurs études, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 20…



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