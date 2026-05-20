Ebola en RDC : risque épidémique « élevé » aux niveaux national et régional, mais pas d’urgence pandémique, affirme l’OMS

Le risque épidémique de la flambée d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda a été jugé comme étant « élevé » aux niveaux national et régional, mais « faible » au niveau mondial, a indiqué mercredi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).



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