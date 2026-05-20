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Le conflit dans le détroit d’Ormuz menace les prix alimentaires mondiaux, prévient la FAO

La fermeture du détroit d’Ormuz n’est pas une perturbation temporaire du transport maritime, mais le début d’un choc agroalimentaire systémique qui pourrait déclencher une grave crise mondiale des prix alimentaires d’ici six à douze mois, a alerté mercredi une agence des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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