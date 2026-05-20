Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT du Conseil de sécurité : les civils toujours plus pris pour cible dans les conflits

Le Conseil de sécurité se réunit aujourd’hui à New York pour son débat public annuel sur la protection des civils dans les conflits armés, dans un contexte de préoccupations croissantes face à l’augmentation du nombre de victimes civiles, aux attaques contre les travailleurs humanitaires et aux destructions massives de logements et d’infrastructures essentielles dans les conflits à travers le monde. De hauts responsables de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge doivent informer les membres du Conseil, appelant à un plus grand respect du droit international humanitaire.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ebola en RDC : risque épidémique « élevé » aux niveaux national et régional, mais pas d’urgence pandémique, affirme l’OMS
~ Le conflit dans le détroit d’Ormuz menace les prix alimentaires mondiaux, prévient la FAO
~ Qui est le rat pygmée de rizière à longue queue, vecteur du hantavirus Andes ?
~ Tout (ou presque) ce qui se cache dans une boîte de sardines
~ Dans le Kama-sutra, le consentement est un principe fondamental
~ L’honneur et la vertu chez Aristote et les samouraïs
~ Quelles solutions pour stabiliser le réseau électrique aujourd’hui ?
~ L’écoanxiété, un sentiment répandu chez les jeunes, mais dont la définition fait encore débat
~ IA et décentralisation des centres de commandement : les vraies révolutions de la guerre en Iran
~ Ebola en RDC : risque épidémique « élevé » aux niveaux national et régional, mais pas d’urgence pandémique, selon l’OMS
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter