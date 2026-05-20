EN DIRECT du Conseil de sécurité : les civils toujours plus pris pour cible dans les conflits

Le Conseil de sécurité se réunit aujourd’hui à New York pour son débat public annuel sur la protection des civils dans les conflits armés, dans un contexte de préoccupations croissantes face à l’augmentation du nombre de victimes civiles, aux attaques contre les travailleurs humanitaires et aux destructions massives de logements et d’infrastructures essentielles dans les conflits à travers le monde. De hauts responsables de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge doivent informer les membres du Conseil, appelant à un plus grand respect du droit international humanitaire.



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