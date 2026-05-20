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Observatoire des droits humains

Tout (ou presque) ce qui se cache dans une boîte de sardines

par François Lévêque, Professeur d’économie, Mines Paris - PSL
C’est un aliment aux multiples vertus et relativement abordable. Pourtant, qui connaît vraiment la sardine ? Découvrez tout ce que l’on peut lire sur une boîte de conserve…La Conversation


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