Croissance mondiale et emploi : 2026 sous le signe des chocs économiques et géopolitiques

Alors que la croissance mondiale flanche cette année sous l’effet des tensions commerciales, alimentaires et financières, la crise au Moyen-Orient aggrave les risques pour l’emploi et les revenus, fragilisant particulièrement les travailleurs migrants et les économies dépendantes des envois de fonds, ont indiqué deux agences des Nations Unies, dans deux rapports distincts.



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