Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ebola en RDC : risque épidémique « élevé » aux niveaux national et régional, mais pas d’urgence pandémique, selon l’OMS

Le risque épidémique de la flambée d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda a été jugé comme étant « élevé » aux niveaux national et régional, mais « faible » au niveau mondial, a indiqué mercredi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Qui est le rat pygmée de rizière à longue queue, vecteur du hantavirus Andes ?
~ Tout (ou presque) ce qui se cache dans une boîte de sardines
~ Dans le Kama-sutra, le consentement est un principe fondamental
~ L’honneur et la vertu chez Aristote et les samouraïs
~ Quelles solutions pour stabiliser le réseau électrique aujourd’hui ?
~ L’écoanxiété, un sentiment répandu chez les jeunes, mais dont la définition fait encore débat
~ IA et décentralisation des centres de commandement : les vraies révolutions de la guerre en Iran
~ L’Ukraine comme « Ur-Heimat » : quand la guerre devient une bataille pour les origines indo-européennes
~ Au‑delà du dialogue rompu : comment les controverses sociales rebattent les règles du vivre‑ensemble
~ Le manque de soins palliatifs en Afrique francophone n'est pas une fatalité
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter