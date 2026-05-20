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Observatoire des droits humains

Au‑delà du dialogue rompu : comment les controverses sociales rebattent les règles du vivre‑ensemble

par Adam Tremblay, Candidat au doctorat en sociologie, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Les controverses récentes (transidentité, appropriation culturelle, liberté académique) révèlent une nouvelle conflictualité qui remet en cause les catégories et les normes du vivre‑ensemble.La Conversation


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