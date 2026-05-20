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Le manque de soins palliatifs en Afrique francophone n'est pas une fatalité

par Fernanda Bastos, chercheure, Universidad de Navarra
Les soins palliatifs ne sont pas un luxe réservé aux pays riches. Le retard observé en Afrique francophone n'est pas une fatalité.La Conversation


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