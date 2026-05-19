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Inondations volcaniques à Buea : le Mont Fako menace le Sud-Ouest du Cameroun

par Daniel Frédéric Ngono
Selon les experts, les lahars surviennent lorsque des matériaux meubles sur les pentes d'un volcan inactif mais instable sont emportés après une sécheresse prolongée.


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