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Films interdits : la Russie censure des films discréditant les célèbres « valeurs traditionnelles »

par Clément
Les « valeurs traditionnelles » mentionnées dans cette loi comprennent : le patriotisme, l'esprit civique, le service à la patrie et la responsabilité quant à son destin mais aussi avoir des idéaux moraux exemplaires, une famille forte, un travail productif et une priorité du spirituel sur le matériel.


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