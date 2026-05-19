Films interdits : la Russie censure des films discréditant les célèbres « valeurs traditionnelles »

par Clément

Les « valeurs traditionnelles » mentionnées dans cette loi comprennent : le patriotisme, l'esprit civique, le service à la patrie et la responsabilité quant à son destin mais aussi avoir des idéaux moraux exemplaires, une famille forte, un travail productif et une priorité du spirituel sur le matériel.



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