Les conflits d’intérêts sont la norme. Nos politiques continuent de les traiter comme des exceptions
par Bryn Williams-Jones, Professor of Bioethics and Director of the Department of Social and Preventive Medicine, École de santé publique, Université de Montréal
À l’université, les conflits d’intérêts font partie du fonctionnement ordinaire : l’enjeu n’est pas de les nier, mais d’apprendre à les reconnaitre, les interpréter et les gérer.
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- mardi 19 mai 2026