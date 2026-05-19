La ventilation, le « poumon » du bâtiment pour allier qualité de l’air et performances énergétiques

par Gaëlle Guyot, Chercheure en physique du bâtiment, Cerema

Baptiste Poirier, Docteur, chargé d’étude bâtiment performants, Cerema

Valérie Leprince, Directrice de Projet Qualité de l'Environnement Intérieur et Ventilation, Cerema