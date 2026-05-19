La ventilation, le « poumon » du bâtiment pour allier qualité de l’air et performances énergétiques
par Gaëlle Guyot, Chercheure en physique du bâtiment, Cerema
Baptiste Poirier, Docteur, chargé d’étude bâtiment performants, Cerema
Valérie Leprince, Directrice de Projet Qualité de l'Environnement Intérieur et Ventilation, Cerema
Les systèmes de ventilation jouent un rôle clé dans la performance globale des bâtiments qui doit intégrer économie d’énergie et qualité de l’air intérieur. Mais comment évaluer leur efficacité ?
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- mardi 19 mai 2026