Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les survivants d'Ebola peinent à retrouver une vie normale : ce que j'ai découvert en Sierra Leone et au Libéria

par Kevin J.A. Thomas, Distinguished Professor of Sociology, Rice University
Dix ans après la fin officielle de la pandémie d'Ebola, très peu de gens savent que les survivants ont eu du mal à reprendre le cours de leur vie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rougeole : Le retour inquiétant d’une maladie que l’on croyait faire partie du passé
~ Rougeole : Aux États-Unis, l’immunité collective fléchit dans certains comtés
~ Animaux sacrés et royaux du Cameroun : la littérature et la prospective peuvent-elles les sauver ?
~ Entre l’art et le luxe, des liaisons dangereuses ?
~ Eurovision 2026 : les Européens « unis par la musique », vraiment ?
~ Rénovation, sobriété… Comment améliorer le bilan environnemental des immeubles français ?
~ 80 % des engrais utilisés en Afrique sont importés : comment les systèmes alimentaires peuvent s'adapter au choc iranien
~ La curiosité, angle mort du management
~ Le mythe du fondateur : quand la Silicon Valley exporte ses récits jusqu’à occulter le fait que l’innovation est d’abord collective
~ Charlotte Perkins Gilman, l’économiste qui dénonce l’enfermement domestique des femmes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter