Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Animaux sacrés et royaux du Cameroun : la littérature et la prospective peuvent-elles les sauver ?

par Kenneth Nsah Mala, Expert in Environmental Humanities, Sustainability Science, Foresight and Futures Studies, University of Cologne
Dans les prairies et les hautes terres de l'ouest du Cameroun, certains animaux sont considérés comme sacrés. Au sein des royaumes autochtones (fondoms, chefferies) de la région, bon nombre de ces animaux sont également considérés comme royaux. Il s'agit notamment des félins sauvages (comme les guépards, les léopards et les lions), des buffles, des éléphants, des porcs-épics, des cauris (coquillages marins utilisés comme objets symboliques et monétaires) et d'un oiseau aux couleurs vives appelé « touraco…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les survivants d'Ebola peinent à retrouver une vie normale : ce que j'ai découvert en Sierra Leone et au Libéria
~ Rougeole : Le retour inquiétant d’une maladie que l’on croyait faire partie du passé
~ Rougeole : Aux États-Unis, l’immunité collective fléchit dans certains comtés
~ Entre l’art et le luxe, des liaisons dangereuses ?
~ Eurovision 2026 : les Européens « unis par la musique », vraiment ?
~ Rénovation, sobriété… Comment améliorer le bilan environnemental des immeubles français ?
~ 80 % des engrais utilisés en Afrique sont importés : comment les systèmes alimentaires peuvent s'adapter au choc iranien
~ La curiosité, angle mort du management
~ Le mythe du fondateur : quand la Silicon Valley exporte ses récits jusqu’à occulter le fait que l’innovation est d’abord collective
~ Charlotte Perkins Gilman, l’économiste qui dénonce l’enfermement domestique des femmes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter