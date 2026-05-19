Animaux sacrés et royaux du Cameroun : la littérature et la prospective peuvent-elles les sauver ?
par Kenneth Nsah Mala, Expert in Environmental Humanities, Sustainability Science, Foresight and Futures Studies, University of Cologne
Dans les prairies et les hautes terres de l'ouest du Cameroun, certains animaux sont considérés comme sacrés. Au sein des royaumes autochtones (fondoms, chefferies) de la région, bon nombre de ces animaux sont également considérés comme royaux. Il s'agit notamment des félins sauvages (comme les guépards, les léopards et les lions), des buffles, des éléphants, des porcs-épics, des cauris (coquillages marins utilisés comme objets symboliques et monétaires) et d'un oiseau aux couleurs vives appelé « touraco…
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- mardi 19 mai 2026