À Genève, le chef de l’OMS engage une refonte de la gouvernance mondiale de la santé

Alors que la nouvelle épidémie d’Ebola et l’hantavirus sont « les dernières crises en date d’un monde en proie à des troubles », le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défendu le bilan des réformes engagées par son organisation et plaidé pour une refonte de la gouvernance sanitaire mondiale.



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