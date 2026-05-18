Vivre dans la peur constante : les enfants haïtiens piégés par la violence des gangs

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, Vanessa Frazier, a achevé sa première visite officielle en Haïti sur un constat alarmant : les enfants haïtiens font face à des niveaux de violence « sans précédent » liés à l’expansion des gangs armés.



Lire l'article complet