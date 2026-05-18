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Vivre dans la peur constante : les enfants haïtiens piégés par la violence des gangs

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, Vanessa Frazier, a achevé sa première visite officielle en Haïti sur un constat alarmant : les enfants haïtiens font face à des niveaux de violence « sans précédent » liés à l’expansion des gangs armés.


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© Nations Unies -
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