Moyen-Orient : le chef de l’ONU dénonce une attaque près d’une centrale nucléaire à Abou Dhabi

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit, lundi, profondément alarmé par les informations selon lesquelles des frappes de drones auraient provoqué un incendie sur un générateur électrique situé à l'intérieur du périmètre de la centrale nucléaire de Barakah, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), dimanche 17 mai.



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