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RDC : la nouvelle épidémie d'Ebola frappe un pays déjà durement touché par la faim et les déplacements

Au lendemain de la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’une urgence de santé publique de portée internationale liée à la nouvelle flambée d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo, des experts ont averti que le risque d’une nouvelle pandémie comparable à celle de la COVID-19 ne cessait de croître, dans un contexte de multiplication des épidémies et de vulnérabilité accrue des systèmes de santé.


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© Nations Unies -
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