Palestine : malgré le cessez-le-feu, destructions et déplacements forcés se poursuivent

Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas a réduit l’ampleur des violences dans la bande de Gaza, mais les tueries et destructions se poursuivent, tandis que les déplacements forcés en Cisjordanie occupée atteignent un niveau « jamais vu depuis des décennies », a averti lundi à Genève un haut responsable du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).



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