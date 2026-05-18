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Observatoire des droits humains

Un suspect du génocide rwandais meurt sans avoir été jugé

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le dirigeant de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH) affiche des documents montrant un avis de recherche pour Félicien Kabuga le 19 mai 2020, à Paris. © 2020 Benoit Tessler/Reuters Le décès de Félicien Kabuga, accusé d’avoir financé le génocide rwandais, clôt un chapitre important du génocide de 1994. Malheureusement, il prive également les survivants d’une opportunité d’obtenir justice que beaucoup attendaient depuis des décennies.Félicien Kabuga, longtemps soupçonné d’avoir financé la milice extrémiste…


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© Human Rights Watch -
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