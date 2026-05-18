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Myanmar : Les survivants du massacre de musulmans rohingyas par l'Armée d’Arakan privés de réparations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Illustration en couverture du rapport de Human Rights Watch au sujet du massacre de Rohingyas commis par l'Armée d’Arakan à Hoyyar Siri, dans l’ouest du Myanmar, le 2 mai 2024. Le dessin montre Omar Ahmod, un survivant qui est retourné à Hoyyar Siri quelques mois après le massacre, afin d’y photographier des preuves et rassembler d’autres informations.  © 2026 John Holmes pour Human Rights Watch Deux ans après que l'Armée d'Arakan, un groupe armé ethnique, a tué et blessé des centaines de musulmans rohingyas dans l'État de Rakhine, au Myanmar, et incendié leur…


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© Human Rights Watch -
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