« Pour les peuples autochtones qui se trouvent en première ligne, le coût des énergies fossiles n’est pas une abstraction » – Déclaration du chef Dsta’hyl à propos des terres, du changement climatique et de notre avenir commun

par Amnesty International

Cette terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à cette terre. Nous faisons partie de l’eau, de la terre, de l’air – nous faisons partie de tout. La terre et les Wet’suwet’en sont extrêmement liés à la spiritualité. Ma mère m’a dit un jour que, dès lors qu’on accepte un nom de chef wet’suwet’en, on ne […] The post « Pour les peuples autochtones qui se trouvent en première ligne, le coût des énergies fossiles n’est pas une abstraction » – Déclaration du chef Dsta’hyl à propos des terres, du changement climatique et de notre avenir commun appeared first on Amnesty International. ]]>



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