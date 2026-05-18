Hong Kong. Reprise du procès inique de militant·e·s pour la commémoration pacifique de Tiananmen

par Amnesty International

En réaction à la reprise du procès des militant·e·s qui organisaient les veillées pour Tiananmen à Hong Kong, Fernando Cheung, porte-parole d’Amnesty International Hong Kong, a déclaré : « Alors que débutent les plaidoiries finales dans ce procès, les autorités de Hong Kong doivent reconnaître l’injustice fondamentale au cœur de cette procédure : rendre hommage à des victimes […] The post Hong Kong. Reprise du procès inique de militant·e·s pour la commémoration pacifique de Tiananmen appeared first on Amnesty International. ]]>



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