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Hong Kong. Reprise du procès inique de militant·e·s pour la commémoration pacifique de Tiananmen

par Amnesty International
En réaction à la reprise du procès des militant·e·s qui organisaient les veillées pour  Tiananmen à Hong Kong, Fernando Cheung, porte-parole d’Amnesty International Hong Kong, a déclaré : « Alors que débutent les plaidoiries finales dans ce procès, les autorités de Hong Kong doivent reconnaître l’injustice fondamentale au cœur de cette procédure : rendre hommage à des victimes […] The post Hong Kong. Reprise du procès inique de militant·e·s pour la commémoration pacifique de Tiananmen appeared first on Amnesty International. ]]>


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