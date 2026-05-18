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Russie. Le journaliste Ivan Safronov, qui purge une peine de 22 ans de prison sur la base de fausses accusations de trahison, est un prisonnier d’opinion

par Amnesty International
En réaction à la désignation par Amnesty International en tant que prisonnier d’opinion d’Ivan Safronov, ancien journaliste de Russie condamné à une peine de 22 ans d’emprisonnement pour des accusations de « haute trahison », Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités russes n’ont pas présenté de preuves […] The post Russie. Le journaliste Ivan Safronov, qui purge une peine de 22 ans de prison sur la base de fausses accusations de trahison, est un prisonnier d’opinion appeared first on Amnesty International. ]]>


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