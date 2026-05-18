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Le Nigéria fait face à une hausse des risques climatiques liée à la multiplication des sécheresses, canicules et inondations

par Corinne Molton
En 2022, le Nigeria occupait la troisième place en termes de déplacements internes en Afrique, en raison principalement de conflits, et d'inondations provoquées par les changements climatiques.


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