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Barbade : le secteur de la pêche à l’épreuve du choc climatique

par Daniel Frédéric Ngono
Le coût socio-économique du changement climatique est lourd, mais de jeunes étudiants en biologie marine collectent des données cruciales pour améliorer la gestion et la conservation des écosystèmes locaux.


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