Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Eurovision 2026 : les Européens « unis par la musique », vraiment ?

par Florent Parmentier, Secrétaire général du CEVIPOF. Enseignant, Sciences Po
Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Par-delà la victoire surprise de la candidate bulgare Dara et les chiffres d’audience toujours massifs, la 70ᵉ édition du concours Eurovision, le « plus grand événement musical en direct du monde », aura reflété les tensions qui traversent actuellement le continent.

Pour sa 70ᵉ édition, célébrée à la Stadthalle de Vienne (Autriche) et organisée par l’ÖRF, le groupe audiovisuel public autrichien, le concours Eurovision a, une fois encore, été profondément marqué par la géopolitique européenne et les dynamiques internationales.

Depuis sept décennies maintenant,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Nigéria fait face à une hausse des risques climatiques liée à la multiplication des sécheresses, canicules et inondations
~ Barbade : le secteur de la pêche à l’épreuve du choc climatique
~ Entre l’art et le luxe, des liaisons dangereuses ?
~ Rénovation, sobriété… Comment améliorer le bilan environnemental des immeubles français ?
~ 80 % des engrais utilisés en Afrique sont importés : comment les systèmes alimentaires peuvent s'adapter au choc iranien
~ La curiosité, angle mort du management
~ Le mythe du fondateur : quand la Silicon Valley exporte ses récits jusqu’à occulter le fait que l’innovation est d’abord collective
~ Charlotte Perkins Gilman, l’économiste qui dénonce l’enfermement domestique des femmes
~ Comment gérer ses émotions lorsqu’on est en pleine transition professionnelle. Surtout lorsqu’on retrouve un travail
~ Une brève histoire des méthodes managériales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter