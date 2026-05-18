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Observatoire des droits humains

La curiosité, angle mort du management

par Benoît Meyronin, Professeur senior à Grenoble Ecole de Management, GEM
La curiosité devrait être davantage appréhendée comme une vertu managériale. Être curieux, c’est se placer dans une posture d’apprentissage et d’écoute, tous deux indispensables.La Conversation


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