Le mythe du fondateur : quand la Silicon Valley exporte ses récits jusqu’à occulter le fait que l’innovation est d’abord collective
par Marion Trommenschlager, Chercheure en sciences de l'information-communication, laboratoire PREFics, Université Rennes 2
La mise en avant des entrepreneurs est souvent l’arbre qui cache la forêt. Car le succès de certaines entreprises doit autant, voire plus, à la qualité des écosystèmes où elles éclosent.
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- lundi 18 mai 2026